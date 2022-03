Produção de veículos cai 15,8% em fevereiro na comparação anual

A produção das montadoras recuou 15,8% em fevereiro contra igual mês do ano passado. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 165,9 mil unidades foram produzidas no Brasil durante o mês passado, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 8, pela Anfavea, a associação que representa a indústria nacional de veículos.

Houve crescimento de 14,1% frente ao volume de janeiro, quando o resultado foi comprometido tanto pelas férias coletivas de diversas fábricas após a corrida de produção no fim de 2021 quanto pelo avanço do absenteísmo motivado por contaminações, ou suspeitas de contaminações, da variante ômicron da pandemia de covid.

A reação não foi suficiente, porém, para evitar a queda de 21,7% da produção no acumulado dos dois primeiros meses de 2022. Os 311,4 mil veículos montados entre janeiro e fevereiro correspondem ao volume mais baixo no primeiro bimestre em seis anos.

Fora a persistente irregularidade no abastecimento de componentes eletrônicos, responsável ainda por paradas de produção, o setor sente agora a demanda perder força em meio ao contexto de aumento de preços, financiamentos mais caros e menor disponibilidade de renda dos consumidores.

Vendas e exportações

As vendas de veículos em fevereiro, um total de 129,3 mil unidades, ficaram 22,8% abaixo do número apurado um ano antes. Frente a janeiro, subiram 2,2%. Mesmo assim, com 255,8 mil veículos licenciados, o menor volume entre períodos equivalentes desde 2005, o primeiro bimestre terminou com queda de 24,4%.

Por conta dos gargalos de produção, ainda persistem as listas de espera nas concessionárias, a depender dos modelos desejados pelos consumidores. Porém, o consumo dos últimos dois meses foi, em geral, inferior até mesmo à restrita oferta de veículos. As montadoras já não encontram comprador para tudo o que produzem com a mesma facilidade do ano passado.

Do lado das exportações, que têm a Argentina como principal destino, o balanço segue positivo, com crescimento de 25,4% em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Frente a janeiro, os embarques, de 41,4 mil veículos, subiram 49,6%, o que leva o total no primeiro bimestre para 69,2 mil unidades, 17,3% acima dos dois primeiros meses de 2021.

O balanço da Anfavea mostra ainda que as montadoras de veículos terminaram fevereiro com estabilidade no emprego (fechamento de apenas cinco vagas), ocupando no fim do mês 101,3 mil pessoas.