Produtora movee cria animações e motion graphics para comerciais e campanhas online

Comerciais marcantes e campanhas online de alta qualidade fazem toda a diferença para qualquer empresa, que observa sua marca se expandir de forma sólida e se fixar na cabeça dos consumidores. Especializada na criação de vídeos com técnicas de animação 2D, animação 3D e motion graphics, a movee atende principalmente médias e grandes agências de publicidade, em busca de projetos de excelência que se destaquem em suas áreas.

"Acho que a agilidade e a experiência do departamento de criação são nossos diferenciais", diz o produtor e diretor da movee, Rubens Angelo, que já trabalhou por 10 anos em agências de publicidade, e, por isso, sabe exatamente o que cada departamento deseja. "Atendimento, criação, produção, expectativa de todos e, principalmente, prazo… somos bem parceiros das agências para entregar o melhor, no prazo que tem."

Burger King, Chevrolet, Nestlé, Coca-Cola e Adidas são alguns dos clientes da produtora, que oferece a possibilidade de criação de vídeos do zero, idealizando o roteiro, o storyboard, as ilustrações, as animações, as locuções e as trilhas sonoras, além de ficar responsável por direção de arte, edição e finalização.

Também é possível reproduzir uma ideia que a agência já tenha criado, e a técnica mais usada, principalmente levando em conta a agilidade do processo, é o motion graphics (computação gráfica). "Nesse modelo, recebemos as artes prontas ou o direcionamento para produzi-las, às vezes criando ilustrações, filmando ou tirando fotos", explica Rubens.

O diretor conta que a movee já produziu muitos vídeo cases, que são produções audiovisuais responsáveis por mostrar o sucesso de uma empresa, e que alguns deles foram, inclusive, premiados, mas que o foco da produtora é criar vídeos curtos, objetivos e diretos sobre as marcas.

Além disso, ele destaca a importância do investimento em bons comerciais de TV e campanhas online. "O custo da produção do vídeo (menos de 10%) perto da verba de veiculação por grandes marcas não justifica uma produção de má qualidade", avalia Rubens. "Por isso, nosso foco é produzir para grandes marcas que realmente investem em produção. E repetição é tudo. Todo mundo com mais de 30 anos consegue terminar o jingle 'Dois hambúrgueres, alface...'.