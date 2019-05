Produtos da Journey Capital entraram para plataformas digitais em apenas quatro meses

Como regra geral, as plataformas digitais só colocam em suas prateleiras fundos que existam há pelo menos seis meses ou que tenham patrimônio superior a R$ 50 milhões. Os produtos da recém-criada Journey Capital começaram a ser negociados quando a gestora tinha quatro meses de existência e R$ 10 milhões sob gestão. Hoje, recebem cerca de mil clientes novos por semana.

Além de os sócios Ricardo Bicudo, Rogê Rosolini, Fabiano Saragiotto e Marcelo Lara serem bastante conhecidos do mercado, eles montaram a gestora com um produto de alta demanda: fundos de debêntures incentivadas. Neles, o investidor empresta dinheiro para um projeto de infraestrutura e, no prazo combinado, recebe de volta, com juros – o investimento é isento da cobrança de Imposto de Renda.

“Por conta da nossa experiência, fazia sentido trabalhar com crédito privado, área que tem muito a crescer”, diz Rosolini.

Eles se dizem fascinados com a nova fase. “É um momento de transformação”, afirma Bicudo. “Os grandes bancos, que davam status e salários altos, ficaram burocráticos. Abriu-se a chance de participar efetivamente dessa mudança estrutural no mercado de crédito.”