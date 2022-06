Profarma fecha acordo para compra de 10% na Health Meds, de produtos à base de cannabis

O grupo Profarma, dono de marcas como Drogarias Tamoio e Drograria Rosário, anunciou neste sábado, 4, um acordo para aquisição de uma fatia de 10% na Health Meds, companhia brasileira especializada em produtos à base de canabinoides, substâncias encontradas na Cannabis. O valor da transação não foi informado.

A aquisição será feita pela Profarma Distribuidora, divisão que deu origem ao grupo em 1961. O negócio está em linha com a estratégia de diversificação da companhia para a formação do seu ecossistema e se dará por meio de um aporte de capital, após a verificação de certas condições, além da transformação da empresa-alvo em sociedade autônoma.

Com sede no Rio de Janeiro, a Health Meds investe em pesquisa e desenvolvimento para produção de fitofármacos (de origem vegetal). A linha de canabinoides é usada para tratamentos que vão desde anorexia e dor até esquizofrenia.

A Profarma atua na distribuição de produtos farmacêuticos em quase 4.000 cidades do País. O negócio de distribuição representa a maior fatia dentro do grupo, com um faturamento de quase R$ 2 bilhões no primeiro trimestre.