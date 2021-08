Programa de economia de energia para indústrias será apresentado até o fim do mês, diz ministro

BRASÍLIA - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse nesta quinta-feira, 12, que o governo pretende apresentar o programa de economia voluntária de energia voltado para grandes consumidores até o final de agosto. Após participar de evento em Belo Horizonte, ele afirmou que a medida é fruto de um trabalho de cooperação com as indústrias e trará mais segurança energética e energia mais barata.

As regras do programa foram apresentadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME) na última semana e submetidas à consulta pública. O programa é voltado apenas para grandes consumidores que, voluntariamente, se disponham a reduzir ou evitar o consumo de energia em determinados horários, por períodos de quatro a sete horas por dia. Em contrapartida, as empresas vão receber uma compensação financeira, mas o valor não está previsto no modelo apresentado pelo governo.

"Até o final deste mês vamos apresentar um programa de resposta da demanda. O que isso significa? Que os grandes consumidores de energia e os residenciais também serão beneficiados, caso eles utilizassem a sua energia em horários pré-determinados e isso será muito bom para o sistema como um todo e para redução também do custo da energia", afirmou o ministro.

Em paralelo ao programa voltado para grandes consumidores, o governo planeja dar bônus aos consumidores residenciais que pouparem energia nos próximos meses. A medida ainda está em estudo, mas o mais provável é que seja feita em forma de abatimento das futuras contas de luz, após a comprovação de que houve economia.

Ao Estadão/Broadcast, o presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara, deputado Edio Lopes (PL-RR), afirmou que o programa deve ter início em setembro e se estender até dezembro, caso haja sinalização de uma melhora na situação hídrica.

O ministro reafirmou que o governo não trabalha com a hipótese de o Brasil voltar a enfrentar um racionamento de energia e, apesar da crise hídrica nos principais reservatórios, afirmou que o País tem “oferta suficiente” de energia. Essa postura do ministro está sendo criticada por especialistas como "negacionismo energético".

“Estamos adotando medidas para que não tenhamos problemas não só em 2021, mas nos anos subsequentes. Desde o ano passado estamos despachando usinas termelétricas para justamente preservar nossos reservatórios para que não tenhamos nenhum problema de possível apagão ou possível demanda superior a aquilo que possamos oferecer. Gostaria de tranquilizar também que temos oferta suficiente de energia”, afirmou.

O ministro afirmou que é necessário esperar que haja a recuperação dos reservatórios, mas que não ocorrerá “da noite para o dia”. Ele afirmou que a melhora da situação depende do volume de chuvas. “Se tivermos momentos mais difíceis por conta da afluência [quantidade de água que chega aos reservatórios], vamos ter medidas para isso, para que a gente possa enfrentar essa situação adversa e também para que não tenha esse tipo de problema nos próximos anos”, afirmou sem detalhar quais ações poderiam ser tomadas.