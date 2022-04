Programa do Imposto de Renda 2022 apresenta erros; saiba como consertar

De acordo com a Receita Federal, a primeira versão do programa do Imposto de Renda 2022 (1.0) veio com um problema que não permite atualização automática da plataforma - é comum que a Receita solte melhorias do programa ao longo do prazo de entrega do IR.

Nos casos dos contribuintes que fizeram download da primeira versão no computador, será necessário entrar no site da Receita Federal e pegar a mais atualizada. Para quem tem modelos posteriores baixados (1.1, 1.2 e 1.3), as atualizações acontecem de maneira automática, segundo o Fisco.

Mas não é necessário “correr” para fazer o download da 1.3. Isso porque a Receita confirmou ao Estadão, por meio de nota, que uma nova, a 1.4, deverá ser disponibilizada até o final desta semana. Paralelamente, o GCAP, para ganhos de capital, também será atualizado, permitindo emissão de Darf, boleto de pagamento, com vencimento em 31 de maio, novo prazo do IR.

Para quem precisa atualizar a data de vencimento de um Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) é possível usar o Sicalc (Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais), conforme orientação da Receita Federal.