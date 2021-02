Projetado a partir das demandas dos consumidores, VW Delivery 11.180 é líder de vendas

Já imaginou como seria se as fabricantes consultassem os consumidores sobre o que eles gostariam de ter em um novo produto, e atendessem essas demandas? Pois foi exatamente essa a estratégia utilizada pela Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) com o caminhão Delivery 11.180, o atual líder de vendas no segmento dos caminhões médios no Brasil.

A linha de caminhões VW Delivery foi projetada e desenvolvida na América Latina mantendo as características da gama anterior aprovadas pelos clientes, com a adição de tudo aquilo que os consumidores apontaram como melhorias a serem incorporadas, além de detalhes que não podiam ser descartados. Fruto de um investimento superior a R$ 1 bilhão, a nova linha VW Delivery não demorou a fazer sucesso, tanto que terminou 2020 com três modelos entre os mais vendidos do mercado (Express, 9.170 e 11.180).

O Delivery 11.180, aliás, merece destaque especial, já que é o mais desejado entre os modelos similares e a atual referência na categoria. “Desenvolver a linha Delivery de acordo com os desejos dos clientes fez toda a diferença, pois o modelo 11.180 consegue atender as mais diversas solicitações, seja como caminhão para uso urbano ou até para percorrer médias distâncias”, explica Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e de Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

“Na configuração VUC, o Delivery 11.180 pode circular sem problemas em grandes centros com zonas de restrição, mas ele também pode ser usado por produtores rurais que precisam transportar sua produção por rodovias. É um caminhão extremamente versátil, além de bastante robusto”, acrescenta o executivo.

O design é outro aspecto que merece destaque na linha Delivery. “Sempre houve essa história de que o importante em um caminhão é ter baixo custo, alto desempenho e elevada rentabilidade, que o visual não importa, pois o cliente não está preocupado com estilo”, diz Alouche. “Com a linha Delivery, nós estamos comprovando que o estilo motiva o consumidor a escolher a marca, sim, pois ele utiliza o Delivery como um cartão de visitas de sua empresa”, completa. O padrão visual dos caminhões com o restante da linha Volkswagen, incluindo os automóveis, também contribui, na medida em que transmite a reconhecida credibilidade da marca Volkswagen.

Tem mais. De acordo com pesquisas realizadas junto aos motoristas, o VW Delivery 11.180 é o caminhão preferido na categoria, pelo conforto, ergonomia, silêncio e dirigibilidade oferecidos. O modelo conta com o moderno motor ISF de 3.8 litros com tecnologia SCR, capaz de entregar 175 cv a 2.600 rpm e 61,2 kgfm entre 1.100 rpm e 1.700 rpm. O câmbio pode ser manual ou automatizado (V-Tronic), sempre com seis marchas, enquanto os freios são pneumáticos. A caixa V-Tronic, aliás, já vem obtendo grande aceitação junto aos clientes e deve se tornar, em breve, a próxima referência do mercado, pois alia maior conforto à segurança do dia a dia, segundo Ricardo Alouche.

Além da confiabilidade da marca e da robustez, outro fator muito importante que contribui para o VW Delivery 11.180 ser a atual referência no segmento é a rede de concessionárias por todo o território nacional, que atualmente conta com mais de 150 concessionários distribuídos em todo o Brasil e é apontada pelos próprios clientes como um diferencial. “É preciso lembrar que o comprador de caminhão escolhe marca e modelo também pelo atendimento e pelo suporte que a rede de concessionárias proporciona, a fim de permitir que o caminhão continue produzindo, permanecendo parado o menor tempo possível”, observa Ricardo Alouche.

Por falar em manutenção, não se pode esquecer que a VWCO oferece os planos de manutenção VolksTotal, que podem ser adquiridos por clientes de todos os portes, já que são personalizados, e oferecem opção de incluir os custos de revisão periódica ou reparação completa associados ao financiamento do veículo. Além disso, a fabricante também disponibiliza os serviços de telemetria e conectividade da plataforma RIO, que facilitam a gestão de frotas, otimizando os custos da operação.

Com tantas qualidades e benefícios oferecidos, fica fácil entender por que o VW Delivery 11.180 é o caminhão líder de vendas em sua categoria e também o mais desejado. E a tendência é que essa hegemonia continue por um bom tempo, não só no Brasil, como também no exterior, já que o modelo é exportado para vários países da América Latina – e deve chegar a outras regiões em breve.