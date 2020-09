Projeto de agrofloresta e pecuária deve ser estendido a mais 24 mil hectares em Mato Grosso

Um projeto de R$ 5 milhões no Estado de Mato Grosso deve mostrar ainda este ano que a pecuária, setor costumeiramente alvo de ataques de ambientalistas, pode ser sustentável. A ideia do Grupo Luxor, empresa familiar de capital fechado, é juntar bovinos, pastagens e agrofloresta num grande espaço experimental, de 1,2 mil hectares, no município de Pontes e Lacerda, no oeste mato-grossense.

Leia Também ONGs e agronegócio fazem aliança inédita para enviar a Bolsonaro medidas contra o desmatamento

A Fazenda São Benedito, onde será desenvolvido o projeto, já trabalha com pecuária de corte, diz o head do Luxor Agro – braço agropecuário do grupo –, Daniel Baeta. "Desde a década de 1970 mantemos ali gado de recria e engorda a pasto, num modelo bem tradicional de pecuária", conta ele ao Estadão/Broadcast, acrescentando que, atualmente, 800 cabeças estão alojadas ali, em 850 hectares, onde a pastagem de braquiária predomina. "É uma pecuária bastante extensiva; a engorda é 100% a pasto", descreve.

A área de reserva legal da fazenda, que fica dentro do bioma Cerrado, compreende 350 hectares de mata nativa e também dali a Luxor Agro espera obter algum rendimento por meio do novo sistema – obviamente, com a floresta em pé. Além disso, o projeto contempla o aumento da área de reserva legal e também de áreas de proteção permanente (APPs).

Para levar à frente a empreitada, denominada Projeto Pasto Vivo, a Luxor Agro contratou a Pretaterra, especializada em modelos agroflorestais no Brasil e em diversos outros países. Em São Paulo, por exemplo, fez o desenho de grande parte das agroflorestas para um dos maiores empreendedores orgânicos do País: o ex-piloto de fórmula 1 Pedro Paulo Diniz, que hoje produz principalmente ovos orgânicos no município de Itirapina (SP), na Fazenda da Toca, conhecida no circuito de agricultura e consumo sustentáveis.

O projeto tem também como coinvestidor o Meraki Impact e outros parceiros, como o Savory Institute, responsável pela adequação do rebanho com manejo holístico, o Climate Smart Group, ligado ao segmento de créditos de carbono, e a Renature, facilitadores e responsáveis por buscar offtakers para os produtos regenerativos do projeto, além da Embrapa Solos, que, com a Pretaterra, contribuirão na área de pesquisa, avaliação de serviços ecossistêmicos e aferição do modelo agroflorestal integrado, principalmente com base nas experiências prévias com integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF).

Um dos gestores da Pretaterra, o engenheiro florestal Valter Ziantoni, relata que, no atual estágio, está sendo feito o levantamento das espécies que vão compor o sistema agroflorestal, inclusive no meio da pastagem, a fim de garantir alimentos alternativos para o gado, sombreamento e maior diversidade na área - além de retorno econômico de todo o sistema. "O pasto da São Benedito é predominantemente de braquiária; a ideia é plantar espécies arbustivas já consagradas em pesquisas, que sejam palatáveis ao gado, garantindo boa produtividade mesmo nos períodos de seca", explica Ziantoni citando, por exemplo, o "margaridão" (Tithonia diversifolia).

Sócia de Ziantoni na Pretaterra, a engenheira florestal Paula Costa acrescenta que neste momento também está sendo elaborado o "desenho" do projeto na área da fazenda - ou seja, o que vai ser plantado e em qual parcela da propriedade. "Estamos selecionando as espécies arbóreas e arbustivas, como castanhas, frutas e forrageiras, além de árvores madeireiras, para compor o sistema", comenta.

Ela reforça que o projeto, justamente pelo seu ineditismo em relação à escala em que será implementado, está sendo estudado e construído em seus mínimos detalhes. "Nada será iniciado antes de termos um projeto muito bem desenhado, com todas as suas potencialidades ambientais e econômicas", diz.

Ajustes finos

Inicialmente, na área piloto, grãos como milho e soja também estarão na mesma área, tendo como base os preceitos da integração lavoura-pecuária-floresta – um modelo de sistema agrossilvipastoril desenvolvido pela Embrapa –, em que grãos e pasto são semeados simultaneamente, além de espécies arbóreas. Assim que o grão, como milho, por exemplo, é colhido, o gado entra no pasto já germinado e com massa verde adequada para alimentar os animais. Enquanto isso, as árvores vão tomando corpo e garantirão, mais à frente, além de sombra para os bovinos, uma terceira fonte de renda – seja na venda de madeira, seja na produção de frutas ou castanhas, a depender da espécie plantada.

Entretanto, Paula e Ziantoni dizem que, embora esse plantio inicial siga algumas regras do ILPF, será um sistema muito mais diversificado de espécies vegetais do que um ILPF convencional, em que geralmente se plantam grãos como milho ou soja, uma espécie de pasto e uma espécie arbórea que produz madeira, como o eucalipto ou teca. "Sob esse aspecto, vamos seguir os preceitos de diversificação da agrofloresta, reunindo plantas que deem retorno econômico e que possam também alimentar os bovinos."

Ziantoni complementa dizendo que o momento atual é de "ajuste fino" das espécies vegetais que integrarão o projeto. "Estamos avaliando as plantas que serão usadas na ampliação da reserva legal e das APPs, no pasto e na agroflorestal”, diz.

A ideia, contam Paula Costa e Valter Ziantoni, é iniciar os primeiros plantios logo que a estação chuvosa retornar em Mato Grosso, por volta de meados de novembro. "Até lá já teremos o desenho do sistema e todo o seu potencial produtivo e a área piloto instalada", diz o engenheiro florestal. Ambos dizem que, além do conhecimento adquirido ao longo de mais de dez anos que trabalham com agrofloresta, a Pretaterra também tem assessoria, neste projeto, de uma equipe multidisciplinar e outros pesquisadores, como da Embrapa, na indicação das espécies de plantas que se adaptam à região e podem servir de alimento aos bovinos.

Viabilidade

Segundo os engenheiros florestais, o projeto Pasto Vivo tem por objetivo criar "o melhor modelo pecuário agroflorestal do mundo", e que seja, sobretudo, possível de replicar em outras propriedades do País. "Esse requisito é fundamental", reforça Paula Costa. "Vamos criar um sistema inédito de produção sustentável de alimentos, que alia agrofloresta e pecuária numa grande área, mas que seja possível de ser reproduzido nas propriedades do entorno", detalha.

A viabilidade econômica também é exigência primordial da Luxor Agro e dos outros investidores, assinala Daniel Baeta. "O que queremos é o retorno financeiro aliado à sustentabilidade ambiental do sistema", diz. "Somos, antes de tudo, investidores, e queremos o retorno desse investimento."

O executivo comenta ainda que, para que o projeto consiga ter impacto positivo no setor agropecuário, deve "ter escala" e por isso decidiu aplicar o experimento em uma área grande, de 1,2 mil hectares – o equivalente, aproximadamente, a 1,2 mil campos de futebol. "Assim conseguiremos um efeito relevante tanto no Brasil quanto no mundo, provando que a pecuária pode, sim, ser uma atividade lucrativa e sustentável", assinala.