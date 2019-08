Projeto do Orçamento de 2020 prevê salário mínimo de R$ 1.039

BRASÍLIA - O governo federal mudou a previsão para o salário mínimo de 2020 para R$ 1.039, de acordo com o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLOA) de 2020, divulgado nesta sexta-feira, 30. A projeção feita na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estimava o mínimo em R$ 1.040.

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, informou que o valor de R$ 1.039,00 não representa a nova política para o piso salarial brasileiro. Ao apresentar os dados do projeto de Orçamento de 2020, enviado nesta sexta ao Congresso, ele destacou que o governo tem até dezembro para definir a política para o salário mínimo. A política atual, que garante a correção do mínimo pelo crescimento da economia de dois anos anteriores mais a variação do INPC, termina no final deste ano.

Para calcular o valor de R$ 1.039,00, o governo fez a correção apenas pelo INPC, garantindo o poder de compra do trabalhador, como o previsto na Constituição. Atualmente, a salário mínimo é de R$ 998.