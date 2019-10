Projeto para venda da Eletrobrás será enviado ao Congresso ainda em outubro, diz Bento Albuquerque

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou nesta quinta-feira, 10, que irá enviar ao Congresso o Projeto de Lei de venda da Eletrobrás ainda neste mês. Segundo ele, o governo tem conversado com as lideranças da Câmara e do Senado e recebeu comentários e contribuições.

Após as conversas, foram realizados "aperfeiçoamentos ao projeto de lei que vai ser encaminhados ao Congresso", disse Albuquerque, em coletiva de imprensa, após a realização da 16ª Rodada de Licitações.

O ministro disse também que o modelo foi apresentado ao presidente Jair Bolsonaro e que recebeu dele o aval para prosseguir com o processo de venda.