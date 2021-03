Pronampe: Bancos poderão estender carência de pagamento por mais três meses

BRASÍLIA - Os bancos poderão estender o prazo de carência das operações do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) por mais três meses, de oito para 11 meses.

Com o agravamento da pandemia e a necessidade de medidas de restrição de circulação em vários Estados, a mudança foi feita por sugestão do Ministério da Economia e aprovada pela assembleia de cotistas do Fundo de Garantia de Operações (FGO), feita na segunda-feira, 8.

“As empresas que desejarem prorrogar a carência da linha do Pronampe devem procurar as instituições financeiras com as quais foram firmados os contratos de crédito”, informa a pasta.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) cobra do governo a liberação de uma nova rodada de crédito emergencial para pequenas e micro empresas. De acordo com o levantamento da entidade, o Pronampe, encerrado no fim do ano passado, ainda tem capacidade de oferecer até R$ 7,1 bilhões em novas operações, sem a necessidade de nenhum centavo adicional de aporte do Tesouro Nacional.

Voltado para micro e pequenas empresas, o Pronampe emprestou mais de R$ 37 bilhões a 520 mil empreendedores. O Tesouro Nacional assumiu o risco de até 100% de cada operação ou de até 85% da carteira dos bancos nessa modalidade, por meio do Fundo Garantidor de Operações (FGO).