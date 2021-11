Proteção e cuidado em todos os momentos

Os cuidados com a saúde estão entre os principais objetivos dos brasileiros, que sonham em ter o benefício. Pesquisa realizada pelo instituto Vox Populi encomendada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) mostra que ter um plano de saúde é o terceiro item mais desejado dos brasileiros, atrás apenas da casa própria e da educação.

O tema ganhou ainda mais destaque diante do cenário da pandemia da covid-19, em que os cuidados com a saúde passaram a ter ainda mais importância. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) comprovam que, cada vez mais, as pessoas querem estar protegidas em todos os momentos da vida: o total de beneficiários cobertos por um plano médico-hospitalar vem avançando e já é o maior desde abril de 2016.

Para levar essa tranquilidade a mais famílias, garantindo proteção de longo prazo, o Grupo Bradesco Saúde investe em diversas iniciativas, como novas opções de planos, e tecnologias que tornam mais prático e conveniente o acesso. Em sua mais recente campanha “Promessa”, que tem entre os destaques o filme na TV e com milhões de views nas redes sociais, a marca enfatiza essa sua missão de cuidar dos segurados em todas as fases da vida.

“Temos o compromisso com o bem-estar dos nossos segurados em todos os momentos. Além de todo o suporte aos nossos beneficiários durante a pandemia, temos investido em diversas frentes para levar o seguro-saúde a mais pessoas e garantir a melhor experiência”, diz Manoel Peres, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde, líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com cerca de 3,7 milhões de beneficiários atendidos pelos planos Bradesco Saúde e Mediservice em todo o País.

Entre as iniciativas, o executivo destaca os investimentos em tecnologia e inovação, para proporcionar uma jornada cada vez mais digital aos beneficiários, com destaques como a telemedicina e o reembolso digital; a criação de novos produtos, como o Bradesco Saúde Ideal, diversificando o portfólio de planos nacionais e regionais para atender todos os perfis de empresas a partir de três pessoas; e a expansão da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, que só na Grande São Paulo já conta com 11 unidades, além de também oferecer às empresas o modelo in company.

Novidade adotada na pandemia, a telemedicina se consolida cada vez mais como uma nova realidade. Os dados do Grupo Bradesco Saúde sobre os atendimentos da plataforma Saúde Digital, que oferece consultas via app e site, mostram índice de satisfação superior a 90%. Nove em cada dez atendimentos também são resolvidos na própria plataforma. Além de seguir apoiando os pacientes nos casos de covid-19 e das sequelas pós-covid, a maior parte dos atendimentos já é para casos que não têm relação com a doença.