Protesto atrasa divulgação de dados de emprego na França A divulgação dos dados de emprego do terceiro trimestre na França, que seria realizada nesta quinta-feira às 5h45 (horário de Brasília), foi adiada para 16 de dezembro, devido a protesto de funcionários, informou a agência de estatísticas INSEE na quarta-feira. Alguns funcionários da INSEE estão descontentes em relação a um plano de mudança de parte do escritório de estatísticas de Paris para Metz, no leste da França. "Devido ao movimento social na INSEE nós não teremos condições de publicar os dados de emprego (números revisados para o terceiro trimestre de 2008) na quinta-feira, dia 11, conforme era previsto", informou a agência em comunicado. "Os resultados serão divulgados em 16 de dezembro". O presidente francês, Nicolas Sarkozy, afirmou no início de setembro que cerca de mil funcionários da INSEE vão ser transferidos para Metz até 2011, para compensar o fechamento de quartéis militares na região. "O bloqueio, hoje, com a ação coletiva de agentes de estatísticas públicas, é parte da luta contra o plano de mudança do governo", divulgou em comunicado a organização Sace the Public Statistics.