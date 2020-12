Provedores, fornecedores e big techs se unem na defesa da destinação de faixa para novo Wi-fi

BRASÍLIA - A disputa pelo uso de uma frequência que tem potencial de elevar a qualidade da internet fornecida por Wi-fi será decidida na próxima quinta-feira, 10, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De um lado, estão as operadoras Claro, Tim e Vivo, que pedem para que metade da faixa seja reservada para outros fins. De outro, estão 19 pequenos provedores, fornecedores, empresas de tecnologia, associações e até a Oi, que se uniram através da Coalizão Wi-fi 6E.

O caso envolve o espectro de 6 gigahertz (GHz), faixa que é considerada auxiliar do 5G. Quando os consumidores chegarem em suas casas, em vez das redes 5G das operadoras, eles usarão a internet que contrataram para uso residencial. O Wi-fi 6E (em inglês, o “e” vem de enhanced, ou seja, melhorado) promete alta velocidade e baixa latência (tempo entre dar um comando em um site ou app e sua execução). A expectativa é que não haja diferença entre as experiências em casa, com a rede de internet residencial, e as feitas na rua.

O uso integral para redes de Wi-fi foi aprovado pela Anatel em maio. Pela decisão, a utilização foi liberada para uso não-licenciado, o que, em outras palavras, significa gratuito – não será preciso comprar lotes, como ocorre em leilões do 4G, em 2012 e 2014, e 5G, previsto para 2021.

A definição do uso de cada faixa segue padrões internacionais. A Federal Communications Comission (FCC), órgão regulador dos EUA, aprovou o uso de toda a faixa para o Wi-fi 6E, mesmo caminho escolhido pela Coréia do Sul e Chile. A faixa tem um total de 1.200 MHz, que pode ser dividido em sete canais de 160 MHz – como se fosse uma rodovia com sete pistas.

É a primeira vez em 20 anos que uma faixa é liberada para Wi-fi no mundo. As atuais, de 2.4 GHz e de 5 GHz, estão sobrecarregadas. Quem vive em apartamento sabe disso: quando busca uma rede, encontra também as de seus vizinhos. Por causa desse congestionamento, quando um consumidor contrata um pacote de internet de 200 mega, o roteador de Wi-fi oferece uma velocidade bem inferior. É como se fosse um funil: muito sinal para pouca vazão.

Com a aprovação da Anatel em maio, os pequenos provedores se animaram. Juntos, eles são líderes no fornecimento de banda larga fixa residencial, com 30% de participação, e buscam aumentar essa presença com o Wi-fi 6E a partir de 2021. Ainda falta a definição de detalhes técnicos pela Anatel para que novos celulares e computadores possam ser homologados, mas os fabricantes afirmam que os chips para essa tecnologia já estão prontos.

Outros usos

Três operadoras, no entanto, querem reservar metade da faixa para outros fins e recorreram da decisão da Anatel. O caso será analisado novamente pelo Conselho Diretor do órgão regulador nesta quinta-feira, 10, sob relatoria do conselheiro Emmanoel Campelo. As teles argumentam que a agência precisa aguardar, antes de tomar uma decisão, a definição do uso da faixa pela World Radiocommunication Conferences (WRC), o que ocorrerá apenas em 2023.

A coalização Wi-fi 6E reagiu e enviou carta cobrando a manutenção da decisão pela Anatel. “Uma destinação robusta de espectro não licenciado, que leve em consideração as necessidades futuras do País, contribuirá para adoção, pela Anatel, de medidas voltadas a superar o abismo digital existente entre centros urbanos e zonas rurais, e em áreas urbanas mal atendidas. Diversos estudos apontam o enorme potencial do Wi-fi 6E para expandir a conectividade em cidades inteligentes, assim como em áreas mais remotas e carentes”, dizem as entidades.

Muitas vezes alinhada com as maiores operadoras, a Oi se manifestou contra a proposta das teles e pela manutenção da destinação da faixa de 6GHz integralmente para o Wi-fi 6E. Para a empresa, a rediscussão do tema na Anatel é uma tentativa de criar uma “agenda artificial” para o País.

“Esta agenda artificial fará com que este recurso esteja sem uso durante mais de cinco anos até que se tenha terminais e redes, com o gravame da incerteza na adoção desta banda pelo mercado. Portanto, a medida nega à nossa sociedade o acesso imediato de uma tecnologia de banda larga mais barata e acessível, já que hoje há dispositivos, soluções e aplicações com o wi-fi 6E que permitem o uso imediato da faixa”, disse a empresa ao Estadão/Broadcast.

“Atualmente as redes móveis são projetadas para cobertura outdoor (fora de casa). Entretanto, 80% de todas as sessões de dados se dão em ambientes indoor (fechados). A experiência 5G poderá ser degradada pela baixa penetração indoor do espectro destinado ao 5G, sacrificando a experiência do usuário”, acrescentou.

Claro, Vivo e Tim defendem a reserva de metade da faixa para outros fins que não o Wi-fi 6E. Em carta à Anatel, a Vivo diz se tratar de “medida estratégica, que demonstraria o planejamento de médio e longo prazo da Anatel para o tema de espectro, e que permitirá a adaptação do mercado brasileiro de telecomunicações aos futuros cenários”.

Documento da Tim enviado ao órgão regulador cita estudo da chinesa Huawei “no qual há expressa sinalização de que a banda de 6 GHz é essencial para o desenvolvimento sustentável do 5G nos próximos dez anos”. A Claro também apoia a proposta da Vivo e da Tim, mas procurada, não comentou.