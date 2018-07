Próximas semanas são cruciais para acordo na OMC, diz Schwab As longas conversas sobre a abertura do comércio mundial terão momentos cruciais nas próximas semanas, mas um acordo só seria alcançado no final do ano se as principais potências do comércio assim o quiserem, disse a representante comercial dos Estados Unidos no sábado. Susan Schwab disse à Reuters que os EUA estão entre os países que desejam um acordo, mas ela teme que algumas nações estejam buscando desculpas para que isso não ocorra. A rodada de Doha, iniciada no final de 2001, está paralisada há anos por diferenças entre os países ricos e pobres sobre o corte de subsídios à agricultura e indústria. Mas Schwab disse que as negociações nos últimos oito meses têm sido bem-sucedidas para eliminar algumas diferenças nas complexas preocupações técnicas que cercam a abertura do comércio mundial. "As próximas semanas e meses serão decisivos para saber se vamos ou não chegar a um acordo", disse ela durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. Ministros de comércio de muitos países têm mantido encontros bilaterais em Davos. "O presidente (norte-americano George W. Bush) está completamente comprometido em que a rodada de Doha seja bem-sucedida em 2008", afirmou Schwab. "Há um senso de urgência sobre o que vai acontecer com a economia mundial. Nós precisamos ser otimistas." As palavras dela ecoam com uma série de comentários de outros representantes comerciais. Na sexta-feira, o ministro brasileiro de Relações Exteriores, Celso Amorim, disse ter a sensação de que há um clima positivo para tentar concluir as negociações da rodada de Doha. O Brasil --emergente potência mundial na agricultura-- é um dos líderes nas negociações em nome dos países em desenvolvimento.