PSDB vai ao STF contra crédito para Fundo Soberano O PSDB vai entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a edição de medida provisória que destina recursos de R$ 14,2 bilhões do Orçamento de 2008 para a formação do Fundo Soberano do Brasil (FSB). A MP foi editada nesta véspera de Natal e deverá ser publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira. Segundo o líder do PSDB, senador Arthur Virgílio Neto (AM), a medida provisória é inconstitucional. O líder informou que as bases da Adin contra a edição da MP já estão prontas e vai aguardar a publicação da MP para concluir a ação e recorrer ao STF. As informações são da Agência Brasil.