PSL vai apresentar destaque de policiais à reforma da Previdência, diz Alexandre Frota

BRASÍLIA - O partido de Jair Bolsonaro vai apresentar um destaque à reforma da Previdência referente à carreira de policiais, apesar das críticas e súplicas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Os delegados das polícias Civil e Federal querem mudanças no relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) que garantam regras mais brandas para a categoria. A demanda parte de toda a bancada da bala da Câmara também. A emenda que deve ser apresentada pelo PSL afrouxa a regra de transição, o pedágio e a regra permanente.

Segundo o deputado Alexandre Frota (PSL-RJ), ficou decidido que a bancada da segurança pública do PSL apresentará o destaque. "É exclusivo deles (bancada)", disse. Este, segundo Frota, que é coordenador da legenda na comissão especial que analisa a reforma, será o único destaque que o partido irá apresentar. Com isso, eles abrem mão de outras duas alterações que poderiam fazer.

"Se passará, é outra questão. Eu particularmente acho que não passa. Mas estão no direito de brigar pela classe. Lembro que não podemos desidratar e, sim, hidratar", afirmou Frota ao Estadão/Broadcast.

O ministro Paulo Guedes fez diversos apelos ao PSL para não apresentar o tal destaque. No entanto, segundo uma fonte, os últimos episódios envolvendo o governo, como os 39 quilos de cocaína encontrados em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e supostas declarações do economista contra o Parlamento, reduziram o poder de persuasão do Executivo sobre os deputados do PSL.