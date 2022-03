Quadra Capital arremata Companhia Docas do ES por R$ 106 mi, no primeiro leilão de portos

BRASÍLIA - A Quadra Capital arrematou o leilão de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o primeiro de autoridade portuária da história do País, com um lance de R$ 106 milhões, após uma longa disputa pelo viva-voz com o braço de infraestrutura da Vinci Partners, conforme adiantou o Estadão/Broadcast.

O critério do certame foi o de maior valor de outorga. O último lance do consórcio liderado pela Vinci com a empreiteira Serveng foi de R$ 101,1 milhões. O contrato da Codesa é de 35 anos. O modelo agrega a venda da estatal associada à concessão dos serviços públicos dos portos de Vitória e Barra do Riacho.

Segundo o governo, o vencedor tem o compromisso de adquirir as ações da Codesa por R$ 326 milhões, pagar R$ 186 milhões em 25 outorgas anuais e investir R$ 855 milhões no prazo de 35 anos.

O leilão da Codesa é um marco importante para o setor, por ser a primeira privatização portuária do País e funcionar como um teste para a venda do Porto de Santos, que o governo quer realizar ainda neste ano. Com esses planos de desestatização, o Ministério da Infraestrutura e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) acreditam que os portos se tornarão mais eficientes e rápidos para responder às demandas do mercado.

O consórcio vencedor no leilão ficará responsável por administrar os portos de Vitória e Barra do Riacho. O primeiro, que fica na capital do Espírito Santo, tem um portfólio de cargas consolidado e uma posição favorável de acessos rodoviário e ferroviário. Segundo o BNDES, os estudos indicam potencial para dobrar a movimentação de cargas, de 7 milhões de toneladas para 14 milhões de toneladas por ano ao longo da concessão. São 500 mil metros quadrados e 14 berços de atracação disponíveis.

Já o Porto Barra do Riacho é especializado no embarque de celulose, e conta com uma movimentação atual de 8 milhões de toneladas por ano. De acordo com o banco, dos 860 mil metros quadrados de área total disponível, 522 mil metros quadrados são greenfield - ainda a serem utilizados.

Privado com privado

Os terminais que operam atualmente nos portos administrados pela Codesa se instalaram por meio de leilões de arrendamento promovidos pelo poder público. Com a privatização, a chegada de novas empresas se dará por uma negociação de privado com privado.

O BNDES alega que não haverá desequilíbrio de forças entre os terminais portuários e a nova concessionária. O diretor de concessões e privatizações do banco cita como exemplo para evitar esse tipo de situação o estabelecimento de um rito de negociação para impedir que um dos lados estenda as negociações infinitamente.

Outra preocupação da modelagem, segundo o executivo, foi evitar a especulação imobiliária a partir da ociosidade de áreas do porto. Para barrar esse tipo de prática, se define um limite máximo de ociosidade. Caso ele seja ultrapassado e exista uma proposta em negociação que atenda aos parâmetros do código de conduta, a empresa interessada terá vantagem, podendo levar a questão para decisão da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Sobre o regime tarifário, o contrato estabelece tarifa-teto com limites máximos de dispersão para os acessos aquaviário e terrestre, o que, na visão do diretor do BNDES, garantirá a liberdade de negociação, evitando abusos.