Qualicorp e Inter fazem acordo de seguro saúde

A administradora de planos de saúde Qualicorp e o banco Inter fecharam uma parceria para a comercialização de planos coletivos por adesão na plataforma do banco, de forma digital e com a promessa de tornar a contratação mais ágil. As conversas entre as empresas começaram há cerca de um ano, e a oferta dos planos aos mais de 11 milhões de clientes no aplicativo do Inter passa a estar disponível a partir de hoje.

“Tivemos um foco para que a experiência do consumidor fosse fluida”, diz o vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da Qualicorp, Elton Carluci. Até aqui, no melhor cenário, a contratação mais rápida de um seguro, por meio do site da companhia, leva de 20 a 25 minutos. Segundo o executivo, o objetivo é distribuir planos por meio de novos canais de venda para alcançar novos clientes.

A Qualicorp não abre a meta de vendas de seguros por meio da parceria com o Inter, mas, segundo o executivo, o potencial é grande. Olhando para frente, o trabalho da empresa será também aprimorar os canais tradicionais de distribuição e levar aos clientes outros produtos, além dos planos de saúde. “Estamos trabalhando em transformar a companhia em uma plataforma, para que os clientes possam ter acesso a produtos de parceiros, como do próprio banco Inter”, diz.

Ao oferecer um seguro saúde a partir de R$ 100 dentro da plataforma, o presidente do Inter Seguros, Paulo Padilha, diz que o banco digital reforça o seu marketplace. Antes de acoplar o plano de saúde ao aplicativo, o Inter já oferecia uma gama de seguros, como as proteções tradicionais de vida, residência e de automóvel. “Havia uma demanda dos clientes pelo seguro saúde”, diz o executivo.

Do lado da Qualicorp, a parceria com o Inter poderá ser mais uma via de crescimento. No primeiro trimestre do ano, foram 100 mil vendas de seguro, uma média de 33 mil pessoas atendidas por mês. A meta é atingir vendas mensais de 40 mil a 45 mil até o fim do ano. Hoje a Qualicorp tem 1,6 milhão de clientes nos planos por adesão – alta de 24,5% sobre o ano passado.

Em relatório, a corretora Genial aponta que um dos principais desafios para a Qualicorp é a mudança de estratégia realizada pela empresa. “A Qualicorp costuma focar em planos com cobertura nacional, o que faz o ticket médio (valor médio por venda) ser maior que a média. Mas (...) a companhia está aumentando a exposição em operadoras com o ticket médio mais baixo”, diz o documento.

Para os analistas da Genial, essa estratégia protege a empresa contra a alta dos preços dos planos, que geralmente faz com que os beneficiários procurem planos mais baratos ou desistam de ter convênios de saúde.