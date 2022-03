Qualquer cidadão pode ficar uma semana sem energia. Mas não sem comer

Com a trágica pandemia da covid-19, que milhões de vidas ceifou, governos de muitas nações correram ao mercado para comprar alimentos e garantir segurança alimentar a suas populações. Como os estoques mundiais eram pequenos, os preços subiram em dólar, o que trouxe inflação global no setor.

Produtores de todo lugar resolveram plantar mais, para aproveitar a onda boa. Precisaram de mais insumos: fertilizantes, defensivos, máquinas, equipamentos, serviços.

A demanda explodiu, mas a oferta caiu por diversos motivos: países fabricantes seguraram a exportação para garantir seu suprimento interno, cadeias de matérias-primas foram interrompidas por falta de logística ou de energia, entre outros. Resultado: preços também subiram.

Aí veio a inimaginável invasão da Ucrânia. O cenário, que já era ruim, piorou. Se a guerra se estender por mais um mês ou dois, afetará o plantio de cereais na Ucrânia e eventualmente na própria Rússia, o que reduzirá o fornecimento desses alimentos à Europa, principalmente. Isso determinaria um novo patamar na inflação alimentar.

Por outro lado, levaria a uma menor oferta de insumos, em especial fertilizantes e defensivos, inclusive para o Brasil, sobrecarregando os custos de produção e o tamanho da nossa colheita em 2023.

Para o Brasil produtivo não seria MUITO grave, porque temos cultivado nossas terras com excelente tecnologia e um ano com menor adubação traria perda de receita para os agricultores, mas não afetaria a oferta interna de alimentos. Mas a inflação mundial nos alcançaria, o que seria péssimo para os consumidores nacionais, dado o desemprego e a falta de renda.

Outro sério problema é de caráter estratégico. O espectro da fome está levando muitos grandes países importadores de comida a buscar alternativas para sua segurança alimentar, colocando recursos gigantescos em tecnologia e estímulos a produção em diferentes regiões, tendo em vista reduzir sua dependência de grandes exportadores, como nós.

Isso pode ser um obstáculo ao nosso crescimento no setor, e ao nosso sonho (destino!?) de ser o campeão mundial da segurança alimentar. Passa da hora de discutir este tema em profundidade.

E o período eleitoral proporciona uma oportunidade para montar uma estratégia que considere o alimento – e não o agronegócio – como o centro das atenções, no mesmo nível de preocupação que existe no mundo com energia ou com mudanças climáticas. Isso interessa a produtores e consumidores. Qualquer cidadão pode ficar uma semana sem energia. Mas não sem comer.

*EX-MINISTRO DA AGRICULTURA E COORDENADOR DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS