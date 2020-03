Quase todas as montadoras já decidiram suspender a produção

Somente duas marcas de automóveis e duas de caminhões ainda não definiram se vão suspender a produção e dar férias aos trabalhadores como parte do processo de combate à proliferação do novo coronavírus no País. Outras 17 marcas já começaram a fechar as plantas nesta semana, grupo que engloba 38 fábricas com cerca de 110 mil trabalhadores.

As duas fábricas de automóveis e comerciais leves que ainda não decidiram por padas são de Goiás, a Caoa e a HPE (Mitsubishi e Suzuki). As de caminhões são a Iveco, de Minas Gerais, e DAF, do Paraná. Na segunda-feira, aderiram à suspensão de atividades a Nissan, Hyundai e Land Rover.

O movimento começa a puxar as fabricantes de autopeças e entre as que já confirmaram paradas temporárias estão Bosch, Continental, Denso, Pirelli, Schaeffer e Tupy. Também anunciou hoje que vai suspender toda a produção a Moto Honda. A maior fabricante de motocicletas do País ficará paralisada entre 27 de março e 13 de abril, prazo que poderá ser postergado para o dia 20. A empresa tem 6,2 mil funcionários.

Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o setor automotivo agrupa 65 fábricas, das quais 22 são de máquinas agrícolas e duas de máquinas para construção. Juntas, elas empregam atualmente 125 mil trabalhadores.

Sem parar

As fabricantes de máquinas agrícolas afirmam que o setor agropecuário foi declarado como de atividade essencial no decreto do presidente Jair Bolsonaro e que, como os produtores agrícolas estão em período de colheita, não pode deixá-los sem atendimento.

"Mesmo que haja algum plano individual de paralisação, montamos um esquema para atender o pós-venda, ou seja, os produtores, na produção de peças e assistência técnica", afirma Alfredo Miguel Neto, vice-presidente da Anfavea.

Ele acrescenta que as empresas "estão tomando todas as atitudes em relação às pessoas que trabalham nas fábricas para proporcionar maior segurança" em relação ao coronavírus.