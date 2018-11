Quatro em cada dez anúncios divulgados na Black Friday não trazem vantagem ao consumidor

Quatro em cada dez descontos de Black Friday lançados internet de segunda-feira, 19, até 19h de quinta-feira, 22, têm preço acima de promoções divulgadas nos últimos 30 dias.

O dado foi levantado no aplicativo da Promobit, que reúne sugestões de anúncios compartilhadas pelos usuários da plataforma. Os anúncios são aprovados quando considerados verdadeiros, após checagem. O índice reflete a taxa de anúncios aprovados sobre o total de anúncios feitos.

Isso significa, de acordo com o levantamento, esses anúncios publicados não trazem vantagens ao consumidor, ou até mesmo, representam fraudes e pegadinhas de empresas maliciosas, o que pode resultar em perda de dinheiro.

Se pegarmos o porcentual de anúncios reprovados desde o início da pesquisa, que é dia 01º de janeiro, o número se reduz um pouco e chega a 34% de anúncios que não são considerados como os melhores para os clientes, o que representa cerca de três em cada dez.

A Promobit divide os anúncios publicados em Aprovados, quando as ofertas são boas, Bloqueados, quando não representam vantagens, ou são falsas, e Duplicados, quando aparecem mais de uma vez na plataforma. Bloqueados e Duplicados somam-se na mesma estatística.

O editor de conteúdo da Promobit, Willian Oliveira, fala que estes números, entre 30% e 40%, aproximadamente, são altos, principalmente, quando se pensa que a Black Friday é uma data para se ganhar descontos, e não perder dinheiro.

"Não chega a ser a Black Fraude, como em anos anteriores, mas ainda é um número alto, pensando no consumidor final".

Nas primeiras edições de Black Friday, que se iniciou no Brasil em 2010, muitas empresas aumentavam os preços meses antes da data do evento e, chegando perto da data oficial, reduzia o valor da etiqueta.

Com esta tática, o cliente era induzido a acreditar que o produto estava ficando mais barato, mas, se fosse comparar com meses anteriores, iria descobrir que, na verdade, ficava acima do valor inicial. Esta prática deu início à utilização do termo 'Black Fraude', que o mercado luta para derrubar até hoje.