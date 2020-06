Quatro integrantes do Ministério da Economia são cotados para suceder Mansueto

Quatro integrantes do próprio Ministério da Economia estão entre os cotados para suceder Mansueto Almeida no cargo de secretário do Tesouro Nacional, segundo apurou o Estadão.

Os nomes estão sendo analisados por Mansueto, pelo ministro Paulo Guedes e pelo secretário especial de Fazenda da pasta, Waldery Rodrigues.

Dois dos cotados são diretores de programa dentro da Secretaria Especial de Fazenda: Caio Megale (que já foi secretário de Fazenda no município de São Paulo) e Bruno Funchal (que foi secretário de Fazenda do Espírito Santo).

Também está sendo cogitada a indicação de Jeferson Bittencourt, atual secretário adjunto de Waldery na Secretaria Especial de Fazenda.

Outro nome analisado para o posto é o da subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Tesouro, Pricilla Maria Santana.

Mansueto confirmou hoje ao Estadão/Broadcast que deixará em agosto o posto que ocupa desde abril de 2018. Ele é um dos poucos remanescentes do governo passado no alto escalão da equipe econômica – o atual secretário ingressou na pasta em 2016, durante o governo Michel Temer.