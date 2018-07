Queda da produção surpreende a CNI

A velocidade com que a crise afetou a indústria surpreendeu a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que divulgou dados ontem mostrando que diminuiu a utilização da capacidade instalada, de 83,4%, em setembro, para 82,9% em outubro. Segundo a pesquisa da CNI, houve queda de 0,2% no faturamento em outubro, ante setembro, e de 0,3% nas horas trabalhadas. Normalmente, outubro é um mês de expansão, tendo em vista que as empresas se preparam para as vendas de fim de ano. Segundo o economista-chefe da CNI, Flávio Castelo Branco, os dados mostram uma inflexão no ritmo da economia.