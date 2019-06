Quer ficar bem informado? Ouça o podcast 'Notícias no seu Tempo'

Quer começar o dia bem informado? Acompanhe o Notícias no seu Tempo, novo podcast do Estadão, disponível de segunda a sábado, às 5 horas, no Spotify e em outras plataformas de áudio da web.

O Notícias no seu Tempo tem a proposta de ser um resumo diário da edição do Estadão para que as pessoas possam acessar de forma prática a informação necessária para começar o dia. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Estadão e a Ford.

Além do podcast completo, o ouvinte terá disponíveis as versões por editorias - os conteúdos serão separados em dez áudios de dois minutos de duração cada um. Você poderá escolher se quer ir direto aos assuntos que lhe interessam - como economia e política - ou ouvir as notícias de todas as áreas, conforme a curadoria do Estadão.