Juntos...

O racha no agronegócio por causa da Medida Provisória 867, que altera o Código Florestal e abre espaço para produtores não recomporem áreas de preservação, foi assunto na reunião do Conselho do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Cosag/Fiesp) na quinta-feira (30). Com a participação de quatro ministros, praticamente todas as falas foram em torno de uma pacificação no setor.

...e separados

O clima do encontro do Cosag/Fiesp foi o oposto ao da tensa reunião de lideranças no Instituto Pensar Agro (IPA) na terça-feira (28), dia anterior à aprovação da MP 867 na Câmara. Houve bate-boca após a divulgação de uma nota conjunta de apoio à medida, sem que a proposta passasse por votação na assembleia do órgão de suporte ao agronegócio em Brasília. Mesmo aprovada, o Senado não deve votar a MP 867 antes de o texto perder a validade, nesta segunda-feira. A proposta deve ser reeditada e enfrentar nova tramitação no Congresso.

* Colaborou Leticia Pakulski