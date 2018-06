‘Rádio Eldorado’ estreia site ampliado

A partir desta quarta-feira, 06, os ouvintes da Rádio Eldorado poderão acessar a programação da emissora em um novo site – radioeldorado.com.br. Neste endereço, além da programação ao vivo, também estarão disponíveis playlists exclusivas e toda a grade de programação da Eldorado.

As mudanças começam pelo renovado player da reprodução ao vivo da emissora, disponível pela frequência 107.3 FM. A Eldorado passará a oferecer uma opção que se adapta a todos os navegadores de internet, incluindo na versão para celulares. Assim, em dispositivos móveis, a programação estará disponível tanto pelo navegador quanto pelo app da Rádio Eldorado, que já está disponível para download no Google Play e na AppStore.

Como a rádio tem a característica de revelar artistas e apresentar ao público cantores e bandas que ainda não são conhecidos no Brasil, o player passará a mostrar, no novo site, o nome do artista e da música que estão sendo executados. Assim, não será necessário mais recorrer a aplicativos externos para “decifrar” a programação.

Curadoria. De acordo com o diretor artístico da Rádio Eldorado, Emanuel Bomfim, essa mudança é importante, uma vez que os ouvintes da Eldorado esperam ser apresentados a novos sons e tendências, em vez de esperar que a emissora reproduza músicas de artistas que eles já conhecem bem. “Existe esse lado da curadoria, do conhecimento, que faz parte do perfil da rádio”, ressalta.

Por isso, o novo site terá uma seção dedicada a playlists selecionadas pela equipe da Eldorado e que poderão ser acessadas gratuitamente, mediante cadastro, por meio de uma parceria com o aplicativo de música Deezer. As playlists estarão tanto disponíveis pelo app do Deezer quanto no site da rádio.

Os programas fixos da grande, conta Bomfim, também ganharão destaque dentro do site da rádio. Desta forma, quem quiser escutar as últimas edições de atrações como Chocolate Quente (com Paula Lima), Minha Canção (com Sarah Oliveira) e A Hora da Vitrola poderão acessar o menu de atrações da grade a qualquer hora. O objetivo é que os programas fiquem disponíveis na internet logo após irem ao ar na rádio.

Ainda dentro da missão de curadoria de conteúdo, o site radioeldorado.com.br terá uma seção dedicada ao “Selo Eldorado de Qualidade”, uma menção concedida pela equipe a lançamentos que tragam algo de relevante para o cenário musical. Além das músicas que recebem o “selo”, a área exclusiva para as recomendações trará também textos explicativos sobre os artistas em destaque.

Jornalismo. A Rádio Eldorado também tem parte de sua programação voltada ao jornalismo. Além de reproduzir ao vivo a programação jornalística, o site também terá uma seção de podcasts de seus colunistas, entre eles Eliane Cantanhêde e Sonia Racy. O ouvinte também poderá resgatar conteúdos como o Conexão Estadão e o Editorial Estadão.