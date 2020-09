Raia Drogasil lança marketplace de saúde e anuncia mais 480 lojas em dois anos

A rede de farmácias Raia Drogasil, líder de setor no País, vai lançar no mês que vem um marketplace de produtos para saúde. O projeto, que vai incluir produtos relacionados ao bem-estar nos mais diversos segmentos, já está cadastrando parceiros e deve ser lançado dentro de duas ou três semanas. Dentro do objetivo de ampliar sua atuação, a companhia também anuncia nesta quarta-feira, 30, a compra da startup Manipulaê, de remédios manipulados, área em que a empresa ainda não atuava.

Apesar desse foco mais digital, a companhia não pretende tirar o pé do acelerador no varejo físico: a previsão é abrir mais 480 lojas em 2021 e 2022, mantendo o ritmo de inaugurações que vinha sendo mantido até aqui. A empresa, que hoje tem 2,2 mil pontos de venda e atua em 23 Estados, quer que a farmácia se transforme em um “hub de saúde”. Além disso, à medida que o marketplace crescer, as lojas serão usadas como pontos de coleta e distribuição de mercadorias.

Segundo Marcilio Pousada, presidente da Raia Drogasil, apesar de ser líder, a empresa tem uma participação de 14% no segmento farma no País. Isso quer dizer que, em sua visão, há espaço para crescer. E o executivo espera que a maior parte dessa expansão projetada para os próximos anos venha do digital. Pousada diz que, dos 40 milhões de clientes da Raia Drogasil, 4 milhões já fazem compras digitais. Segundo ele, os canais online da marca já têm cerca de 25 milhões de visitas ao mês.

Telemedicina

Do ponto de vista estratégico, de acordo com o executivo, a ideia é que a farmácia seja o local onde cliente vai buscar opções de bem-estar. Para isso, os serviços ofertados têm de ser estendidos. Além do marketplace, que vai ampliar consideravelmente o total de produtos ofertados pela Raia Drogasil, a empresa também prepara um novo app com dicas de bem-estar, além de um serviço próprio de telemedicina, que poderá ser complementado com exames e serviços a serem realizados nas lojas físicas.

Pousada diz que o marketplace será lançado em outubro, mas ganhará força a partir do ano que vem. Já os serviços de teleatendimento, que vão ter marca própria, só deverão ser lançados em 2021. Segundo o presidente da Raia Drogasil, a pandemia de coronavírus serviu como uma espécie de teste para a prestação de serviço nas farmácias. Segundo ele, as lojas da empresa realizaram cerca de 400 mil testes rápidos de covid-19 ao longo dos últimos seis meses.

A compra da Manipulaê é a primeira de uma série de aquisições de companhias de pequeno e médio porte que a Raia Drogasil pretende fazer nos próximos anos. Para ter agilidade na compra de startups que possam adicionar novos produtos e serviços a suas plataformas, a companhia formou a RD Ventures.