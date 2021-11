Raiar fomentará mercado de grãos orgânicos para produzir ovos em escala

A Raiar Orgânicos, empresa de ovos fundada por ex-executivos de tradings, inicia em dezembro um projeto para impulsionar a produção de grãos sem agroquímicos no Brasil. A ação é chave para alcançar um plantel de 700 mil galinhas em cinco anos, ante as atuais 21 mil, e assumir a liderança do segmento. Em parceria com a Mercaris, referência em dados de grãos orgânicos dos Estados Unidos, e a Folio, rede de agricultores criada pela Raiar, vai coletar informações de produção e preços para elaborar estatísticas regulares. Na safra 2021/22, o Brasil deve produzir perto de 70 mil toneladas de soja e milho orgânicos, diz Luis Barbieri, sócio-fundador da Raiar e ex-diretor da Louis Dreyfus Commodities. “Pode dobrar a cada três anos.”

No bule

A cooperativa Capal, que atua no Paraná e em São Paulo, investiu R$ 2 milhões para aprimorar a torrefação e a qualidade do café na unidade de Pinhalão (PR). Uma marca premium do café arábica torrado e moído será lançada e duas tipo tradicional serão relançadas nesta semana, voltadas ao mercado doméstico. Os produtos entraram no varejo dos dois Estados neste mês, conta Adilson Fuga, presidente executivo da Capal.

Pé direito

O grão é produzido pelos agricultores cooperados à Capal em 5,5 mil hectares nos Campos Gerais e no Norte Pioneiro do Paraná. “Para 2022, a expectativa é de aumento expressivo na comercialização de café torrado e moído e de grão beneficiado para exportação”, diz Fuga. Ele projeta venda total de 150 mil sacas no ano que vem, ante 120 mil sacas estimadas para 2021 e 73 mil sacas em 2020.

Menos emissões

JBS, Minerva, Marfrig e BRF avançaram no Índice Fairr em relação à emissão de gases do efeito estufa de 2020 para cá. Elas agora cumprem 51,5% da meta estipulada pela Fairr, ante 31,25% em 2020. “Foi um avanço, mas ainda há o que melhorar”, diz a Fairr Initiative, que reúne investidores globais com US$ 45 trilhões em ativos. O índice completo de sustentabilidade, que avalia 60 companhias globais de proteína animal, será divulgado quarta-feira.

Compensa

A BRF iniciou um projeto de reflorestamento na Turquia, por meio da sua marca Banvit, o “Banvit Forest”. A proposta envolve a plantação de 20 mil mudas de pinheiros na região de Bandirma, em parceria com a ONG local ÇEKÜL, e faz parte de uma série de medidas para o cumprimento do compromisso de a BRF zerar emissões líquidas de carbono até 2040.

Inova...

A Villa Germania Alimentos começará em janeiro a embarcar ao exterior carne de frango orgânico. Até receber a autorização do Ministério da Agricultura, a companhia vinha investindo cerca de R$ 5 milhões por mês para iniciar 2022 com o dobro do volume produzido mensalmente, ou 340 toneladas, e o dobro de produtores integrados envolvidos no processo, que passarão a ser 40. O principal destino será o Oriente Médio.

... E expande

O próximo ano também deve ser de exportações aquecidas de carne de pato – a companhia é a única do Brasil a atuar neste nicho no exterior. Marcondes Moser, diretor de operações, diz que a empresa prevê elevar de 3.700 toneladas em 2021 para 4 mil toneladas exportadas em 2022, com mais envios para África do Sul e México.

Liberação parcial da China traz alívio a setor de carne

A liberação da entrada na China de lotes de carne bovina certificados antes de 4 de setembro – quando se confirmaram casos atípicos de “vaca louca” no Brasil –, deixou o setor pecuário animado. Caio Toledo, diretor de Pecuária da Stonex, diz que havia temor com superoferta no mercado interno. Ainda assim, o setor espera a abertura total para comemorar de fato.

Desafios e oportunidades do agro na pandemia em live

“O agronegócio na pandemia: lições, tendências e desafios” será o tema da próxima Live do Broadcast Agro, na quinta, às 16h. Participam da discussão o coordenador do Insper Agro Global, Marcos Jank, e o sócio sênior da Mckinsey, Nelson Ferreira. Acompanhe ao vivo no Youtube da Agência Estado.