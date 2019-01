Ratinho Jr. quer transformar Porto de Paranaguá em núcleo logístico da América do Sul

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que o Porto de Paranaguá tem capacidade de se transformar, no médio e longo prazos, "num grande hub logístico da América do Sul". "Queremos pegar toda a produção do Centro-Oeste e do Sul do País e exportar por Paranaguá", afirmou, em entrevista à GloboNews.

Ratinho Júnior ressaltou que há um projeto, que o Estado do Paraná está sugerindo para o governo federal, de construção de uma ferrovia bioceânica, ligando o Porto de Paranaguá ao Porto de Antofagasta, no Chile. "Isso proporcionaria à nossa produção ser exportada à Ásia e à China de uma maneira mais barata e eficiente", disse.

O governador paranaense afirmou ainda que o Estado conta com cerca de R$ 11 bilhões em imóveis, que podem ser vendidos e realocados em um fundo de investimento em projetos. "Vamos nos desfazer de boa parte desses ativos imobiliários, que o Estado não usa", disse.

Copel e Sanepar não devem ser vendidas

Ratinho Júnior também disse que as estatais Copel e Sanepar não devem ser vendidas. "Mas isso não quer dizer que não se possa fazer parceria com a iniciativa privada, mesclando ou fazendo aí uma joint venture."

Ratinho Júnior sugeriu que as empresas poderiam seguir o exemplo da Compagás, que já conta com uma parceria com grupos privados. A empresa do setor de gás natural, que atua no Estado, conta com uma participação no capital social de 51% da Copel, de 24,5% da Gaspetro e de 24,5% com a Mitsui Gás e Energia Brasil.

"Eu defendo, sim, que a iniciativa privada possa prestar um serviço público em áreas estratégicas, mas entendo que a Copel e Sanepar são duas empresas muito bem geridas", disse, reforçando que as companhias cumprem também um papel importante no desenvolvimento econômico e social.

Ele ressaltou que ontem a Sanepar "bateu o recorde" histórico do preço de sua ação na bolsa, o que, em sua avaliação, é consequência da "equipe técnica" nomeada, em substituição a cargos com indicação política.

Ratinho Júnior também reforçou que o mesmo caminho foi seguido na Copel, levando o papel a atingir "a maior alta" das ações dos últimos 12 meses.