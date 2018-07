Rato vai atuar como conselheiro do Santander O ex-diretor-gerente do FMI, Rodrigo de Rato, vai se unir ao espanhol Santander como conselheiro, por um salário de 200 mil euros anuais, segundo informou o banco nesta sexta-feira. O cargo é o novo compromisso corporativo de Rato, ex-ministro da Economia da Espanha, que se juntará ao banco Lazard em fevereiro, depois de deixar a diretoria do FMI em 31 de outubro. Desde que anunciou sua saída no FMI, em junho do ano passado, a mídia tem especulado se ele voltaria à Espanha para liderar o conservador Partido Popular. Rato, no entanto, tem dito que não tem intenção de retornar à política.