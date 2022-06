Reajuste da Petrobras deve elevar inflação de 2022 em até 0,25 ponto porcentual, dizem economistas

O aumento dos preços da gasolina (5,2%) e diesel (14,2%) nas refinarias anunciado nesta sexta-feira, 17, pela Petrobras deve ter reflexos na inflação, pressionando ainda mais os preços para cima e o custo de vida.

O economista-chefe da Greenbay Investimentos, Flávio Serrano, calcula que o aumento desta sexta-feira deve ter impacto de 0,2 a 0,25 ponto porcentual sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2022.

Leia Também Bolsonaro diz que Petrobras pode mergulhar Brasil em caos

O cálculo não leva em conta o efeito do corte do ICMS proposto pelo governo para reduzir os preços dos combustíveis. "É um impacto dividido entre junho e julho, usando a estrutura de impostos atual, ou seja, sem o efeito mitigador das medidas para reduzir o ICMS e tampouco da redução de PIS e Cide sobre a gasolina", explica Serrano.

Já o economista da ASA Investments Leonardo Costa, calcula um impacto de 0,22 ponto porcentual sobre o IPCA deste ano. Costa aumentou as estimativas preliminares para o IPCA de junho (0,60% para 0,80%) e julho (0,07% para 0,29%). As mudanças, no entanto, não mudam a avaliação de que o pico da inflação em 12 meses ficou em abril.

"Na minha expectativa, temos um IPCA que acelera a 12% nos 12 meses até junho, mas o pico anterior é de 12,13%. Não muda a visão em relação ao pico", diz o economista. Nos 12 meses encerrados em maio, o IPCA acumulava alta de 11,73%.

O economista espera que haja um aumento de 15% dos preços da gasolina no quarto trimestre. Mesmo assim, ele mantém a estimativa de um IPCA de 8,2% em 2022. "Esse reajuste é um deslocamento da inflação do fim do ano para os próximos meses", explica.

Para Flávio Serrano, da Greenbay Investimentos, o reajuste ainda é insuficiente para zerar a defasagem entre os preços domésticos e internacionais da gasolina, que deve continuar entre 5% e 10%. No diesel, por outro lado, a defasagem fica zerada.

Serrano manteve a projeção de um IPCA de 8,5% este ano, sem incorporar no cenário o impacto deste reajuste ou os efeitos das medidas de desoneração de combustíveis. "O efeito líquido, na verdade, ainda acaba sendo negativo", explica.