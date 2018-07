Receita apreende 8 t de produtos irregulares no Sul A Receita Federal do Brasil apreendeu ontem na cidade de Eldorado do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, um caminhão com grande quantidade de mercadorias. A carga tinha peso estimado em 8 toneladas (t) e era constituída por 280,8 mil unidades de DVD-R - marcas Beng, Sony e Samsung - 66 mil unidades de CD-R, seis aparelhos de ar condicionado tipo Split, 210 quilos de queijo Conaprole e 100 garrafas térmicas. De acordo com a Receita, o valor total dos produtos irregulares é avaliado em R$ 500 mil. Ao ser abordado pela fiscalização, o motorista apresentou nota fiscal falsificada, na qual era discriminada carga composta por 280 sacos de arroz. Ao ser aberta, foi constatada a existência de uma pequena camada superior de sacos de arroz, que escondia uma carga de mercadorias estrangeiras, que ocupava praticamente toda a carroceria do caminhão. A carga e o caminhão foram encaminhados ao depósito da Receita Federal do Brasil. O condutor do veículo foi preso em flagrante por descaminho e utilização de documento falsificado.