Receita apreende R$ 1,5 mi em bolsas falsificadas A Receita Federal apreendeu sete toneladas de bolsas de marcas famosas falsificadas. No total, as bolsas foram avaliadas em R$ 1,5 milhão. A mercadoria foi apreendida pela alfândega da Receita no Porto de Santos (SP), e estava em um contêiner proveniente do porto de Chiwan, na China. Os produtos estavam escondidos entre diversas caixas de bolsas comuns sem marca. Foram encontradas aproximadamente 12 mil bolsas e mochilas das marcas contrafeitas Miu-Miu, Dolce & Gabbana, Gucci e Kippling.