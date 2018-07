Receita apreende R$ 3,7 milhões em importados ilegais A Receita Federal divulgou hoje que a Alfândega do Porto de Santos apreendeu R$ 3,7 milhões em mercadorias importadas ilegalmente no fim do ano passado. Um contêiner vindo dos Estados Unidos e com produtos americanos, chineses e japoneses foi apreendido antes do Natal pela Divisão de Vigilância e Controle Aduaneiro da Alfândega por falsa declaração de conteúdo. A carga, documentada como produtos químicos, era composta de notebooks, filmadoras, placas de vídeo, partes e peças de veículos, projetores multimídia, rádios, relógios, webcams, impressoras, iPods, máquinas fotográficas e suplementos alimentares. De acordo com o inspetor-chefe da Receita Federal em Santos, José Guilherme Antunes de Vasconcelos, além da sonegação de mais de R$ 1,5 milhão, esses produtos entrariam no mercado em concorrência desleal.