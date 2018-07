Receita arrecada R$ 602,793 bi em 2007, valor recorde A arrecadação de impostos e contribuições federais em dezembro somou R$ 65,632 bilhões. Com isso, a Receita Federal fechou o ano de 2007 com um total de R$ 602,793 bilhões arrecadados. Ambos os resultados são recorde. Já descontada a inflação, o resultado de dezembro foi 11,59% superior ao verificado em dezembro de 2006. O resultado do ano passado mostrou um crescimento real de 11,09% em relação a 2006. Em termos nominais, o crescimento da arrecadação no ano passado foi de 15,18%. Em valores, o crescimento nominal da arrecadação foi de R$ 79,435 bilhões. Em termos reais, o crescimento da arrecadação foi de R$ 61,375 bilhões.