Receita com exportação de carne subiu 12,6% em 2007 Números preliminares divulgados hoje pela Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne (Abiec) mostram que a receita das exportações de carne bovina cresceu 12,6% em 2007, para US$ 4,418 bilhões, ante US$ 3,92 bilhões registrados em 2006. Em volume o aumento foi de 5,1%, para 2,5 milhões de toneladas. Os detalhes das exportações devem ser divulgados ainda este mês, mas até novembro a Rússia seguia como principal compradora da carne bovina brasileira. No ano passado, o preço mais elevado do produto no mercado externo levou ao aumento da receita cambial. Este valor maior é resultado da menor oferta de carne no mundo e do fato de o Brasil estar exportando produto com maior valor agregado.