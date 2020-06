Receita cria plantão virtual para tirar dúvidas sobre Imposto de Renda Pessoa Física

A Receita Federal, através da Superintendência Regional da 7ª Região Fiscal, colocou à disposição dos contribuintes um plantão virtual para tirar dúvidas sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Segundo o órgão, o atendimento é feito por chamada de vídeo em um aplicativo de mensagens e está disponível até o dia 30 de junho, prazo final para entrega da declaração.

Leia Também Receita abre consulta ao 2º lote da restituição do Imposto de Renda 2020 nesta terça-feira

Para ter acesso ao serviço, o contribuinte deve acessar o site da Receita e agendar um horário. Duas unidades estão oferecendo o atendimento, uma no Rio de Janeiro e outra no Espírito Santo. No Rio, o contribuinte deve selecionar a unidade RJO - I - Centro Cidadão - CAC. No Espírito Santo, a opção para o atendimento virtual é Vitória - CAC. Brasileiros que residem em outros estados também podem solicitar a ajuda.

Na tela seguinte, o usuário deve clicar em Orientações - Plantão Fiscal Fazendário e marcar “SIM” para receber uma mensagem de texto. Depois, deve fornecer o número de celular com DDD. O contribuinte vai receber uma ligação da Receita Federal e deve descrever a sua dúvida. Na data e no horário agendados, será feita uma chamada de vídeo para o número do celular informado no agendamento.

A Receita informa que não irá solicitar informações pessoais do contribuinte durante o atendimento por vídeo. Os auditores-fiscais do plantão também não irão acessar os sistemas do órgão para repasse de informações pessoais.