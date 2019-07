Receita Federal libera consulta a 2º lote de restituição do IR 2019

A consulta para o segundo lote da restituição do Imposto de Renda será liberado pela Receita Federal às 9h desta segunda-feira, 8. De acordo com a Receita, 3.164.229 contribuintes estão incluídos neste lote, totalizando o valor de R$ 5 bilhões.

O lote inclui pagamentos para declarações de 2019, além de lotes residuais dos exercícios de 2008 a 2019. As restituições têm correção de 1,54%, para o lote de 2019, a 109,82% para o lote de 2008 - em todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic (juros básicos da economia) acumulada entre a data de entrega da declaração até este mês.

A consulta pode ser realizada pelo site oficial da Receita (http://receita.economia.gov.br/) ou pelo Receitafone, no número 146.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Caso o contribuinte não faça o resgate nesse prazo, deverá requerê-lo por meio da Internet, no Formulário Eletrônico — Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Se o dinheiro não for creditado, o contribuinte deve ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos), para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.