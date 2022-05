Receita Federal tem instabilidade em site no último dia da entrega do IRPF

A Receita Federal teve instabilidade no seu site no último dia de entrega do Imposto de Renda 2022 nesta terça-feira, 31. O prazo para o envio da declaração termina às 23h59.

Mais de 10 milhões de declarações foram enviadas para o fisco nesta terça-feira. Cerca de 500 mil pessoas ainda precisam realizar a entrega, ou precisarão pagar multa.

No site DownDetector, que monitora a estabilidade de sites e aplicativos, o portal eCac, da Receita, acumula reclamações sobre instabilidade do site.

A Receita Federal também informou nesta terça-feira o adiamento do prazo para a adesão ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional (Relp). O programa funciona como uma renegociação de dívidas de quem possui empresa aberta no sistema de tributação do Simples.