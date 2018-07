Receita libera consulta na 2ª-feira A Receita Federal vai liberar na segunda-feira, às 9 horas, a consulta ao 7.º lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2008. Para saber se teve a declaração liberada o contribuinte deverá acessar o site da Receita (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o telefone 146. Basta informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). No lote, foram liberadas 451.062 restituições. O dinheiro estará disponível para saque dia 15.