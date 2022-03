Imposto de Renda 2022: Não pagou o carnê-leão? Saiba o que fazer

O Carnê-Leão precisa ser recolhido mensalmente por pessoas físicas que recebem dinheiro de outras pessoas físicas ou do exterior. Veja, abaixo, alguns exemplos (A lista completa você pode conferir no site da Receita Federal):

Profissionais autônomos que não possuem CNPJ, como advogados, taxistas e médicos

Proprietários de imóveis que recebem aluguel (de PF para PF)

Pensões, como alimentícia

Carnê-leão não pago: como regularizar?

Agora, quando o recolhimento não foi feito no ano-calendário, que, neste caso, é 2021, haverá incidência de multa e juros.

Leia Também IR 2022: veja como lançar ganho de capital na declaração de imposto de renda

De acordo com a professora de direito tributário da FGV Direito Rio Bianca Xavier, caso o contribuinte não faça o recolhimento, se a Receita Federal autuá-lo, a multa será de 50% sobre o imposto devido, além dos juros, calculados com base na Selic acumulada no período.

Se a prestação for feita com atraso, mas de maneira espontânea, será calculada uma multa de 0,33% ao dia, com limite a 20% sobre o imposto devido, além dos juros, calculados também com base na Selic acumulada no período.

Gerando o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), por meio do e-CAC, da Receita Federal, o pagamento precisará ser feito. Na declaração do Imposto de Renda, o contribuinte precisará apenas importar os dados salvos. Isso pode ser feito clicando em “Importações”, no canto superior esquerdo do programa ou dentro da ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF/Exterior, por meio do botão "Importar Dados do Carnê-Leão”.