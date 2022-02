Se sentiu lesado com a Americanas fora do ar? Saiba como fazer reclamação no Procon

Clientes que se sentem prejudicados com o problema das plataformas de e-commerce das Lojas Americanas podem procurar o Procon. O site das Americanas ficou do ar desde sábado e começou a retornar na manhã desta quarta-feira, 23. Durante este período, clientes não conseguiam ter acesso aos seus pedidos: não era possível rastrear a compra para verificar a data de chegada nem consultar outras informações.

Como registrar uma reclamação no Procon?

Leia Também Americanas fora do ar: conheça os direitos do consumidor que aguarda entregas

Caso o cliente se sinta prejudicado, é possível registrar uma reclamação no Procon. Basta procurar o órgão do seu Estado.

No Estado de São Paulo, há atendimento presencial do Procon-SP em Postos do Poupatempo da capital, na Sé, em Santo Amaro e em Itaquera (com agendamento neste link). Ainda na capital, também é possível ser atendido no posto avançado, na 8º DP, no Brás (agendamento neste link).

Em outras cidades, o atendimento presencial é realizado nos Procons Conveniados, que podem ser encontrados através de busca aqui.

É possível consultar quais os documentos necessários para o registro da reclamação no site do Procon-SP.

O atendimento por meio eletrônico está disponível para envio de consultas, reclamações ou denúncias sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia. As consultas são respondidas em até cinco dias úteis e as reclamações registradas em até quinze dias, contados da data do recebimento da reclamação.

Veja todos os passos para registrar uma reclamação por meio eletrônico no Procon-SP:

Acesse o site do Procon-SP, no endereço procon.sp.gov.br

Na página inicial, clique em “Faça sua reclamação”

Entre em “Para cadastrar novas Consultas ou Reclamações, clique aqui”

Na página de login, se ainda não for cadastrado, clique em “Cadastre-se” e realize o cadastro

No primeiro acesso, é preciso completar o cadastro

Caso já seja cadastrado, insira seus dados para entrar

Clique em “Novo atendimento” e selecione “Reclamação”

Preencha os campos respondendo às perguntas

Entenda

O grupo Americanas S/A tirou os sites de Lojas Americanas e do Submarino do ar no sábado à noite após detectar um “acesso não autorizado”. A companhia não fornece mais detalhes sobre o ocorrido. Na segunda-feira, os sites do Shoptime e do Sou Barato também saíram do ar. A companhia já perdeu cerca de R$ 250 milhões desde sábado, segundo estimativa da XP Investimentos.

O Procon-SP notificou a Americanas pedindo explicações sobre os problemas das plataformas de e-commerce. O órgão afirma que a companhia deve informar o consumidor sobre como ele poderá exercer os seus direitos, como o direito de arrependimento de compra online dentro de sete dias. A companhia terá ainda que fornecer informações sobre solicitações de troca, sobre regularizações de problemas e sobre reembolsos e deverá esclarecer se disponibilizou canal alternativo para contato do consumidor.

Procurada por telefone e por e-mail desde segunda, 21, a Americanas não respondeu aos questionamentos da reportagem.