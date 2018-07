Recorde de vendas faz do Brasil 3º maior mercado para GM

A unidade da General Motors para a América Latina, África e Oriente Médio (GM LAAM) bateu recorde de vendas em 2007, anunciou hoje a montadora. A unidade vendeu 1.235.913 veículos no ano passado, com crescimento de 19,4%. A participação de mercado subiu para 17,2% - a GM tem sido líder de vendas nesses mercados há 10 anos consecutivos. O recorde de vendas foi liderado pelo Brasil, que agora é seu terceiro maior mercado, atrás apenas dos EUA e da China. As unidades da montadora na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Egito e na Venezuela também bateram recordes de vendas. Os modelos Corsa, Avec e Celta foram os mais vendidos. No quarto trimestre, a GM LAAM vendeu um volume recorde de 341 mil unidades, 18% acima do volume comercializado no mesmo período do ano anterior. As informações são da Dow Jones.