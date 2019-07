Recuo em anúncio de medida do FGTS 'foi de muito bom senso', diz presidente da CBIC

BRASÍLIA - O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, avaliou nesta quinta-feira, 18, que o adiamento pelo governo do anúncio de medidas para o saque de contas do FGTS foi "de muito bom senso". O executivo negou ter solicitado à equipe econômica o postergamento da liberação de recursos do fundo.

Como antecipado pelo Estadão/Broadcast, a proposta do Ministério da Economia é permitir que os trabalhadores saquem entre 10% e 35% dos recursos das contas ativas do FGTS dependendo do tamanho do saldo que possuem no fundo. A equipe econômica também defende que a mesma proporção seja aplicada às contas inativas (de contratos de trabalhos anteriores). O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou a intenção do governo de liberar até 35% das contas do FGTS, o que injetaria R$ 42 bilhões na economia.

Outra medida em estudo, também adiantada pelo Estadão/Broadcast, é limitar os saques para os demitidos sem justa causa. Hoje, é possível resgatar tudo o que tem no fundo nessa situação. A equipe econômica defende colocar um limite e, para compensar, permitir que, todo ano, seja possível sacar uma parcela no mês de aniversário. As propostas foram entregues ao presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira, 17, à noite. Ele seria o responsável por bater o martelo.

Mais cedo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a liberação das contas do FGTS deve ser anunciada na semana que vem.

Martins demonstrou preocupação com a possibilidade de liberação de cerca de R$ 42 bilhões em recursos do FGTS. "Ainda não vi simulações suficientes para saques dessa magnitude. É preciso ter cautela, serenidade. Não se pode simplesmente chegar lá e tirar os recursos do fundo", avaliou o executivo após solenidade que marcou os 200 dias do governo de Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto.

Apesar disso, Martins disse ter confiança de que o governo não tomará medidas que afetem o uso do FGTS como fonte para os financiamentos imobiliários a juros mais baixos. Ele lembrou que, no ano passado, foram sacados R$ 111 bilhões do FGTS, o que já colocaria em risco o encaixe para os financiamentos de imóveis a partir de 2021. "Anteontem, o governo apresentou a proposta de orçamento do FGTS ao Conselho Curador do Fundo sem contemplar nenhuma medida de saque para este ano. Não temos ainda a dimensão do que isso pode significar", acrescentou.

Para o presidente da CBIC, o governo teria que apresentar medidas de compensação junto da proposta de saques do fundo. "É como uma caixa d'água. Se você abre uma torneira, é preciso fechar outra ou colocar mais água. Não acredito que o governo vai tirar dinheiro dos investimentos para jogar no consumo", avaliou.

Martins voltou a defender uma revisão na fórmula de rendimento dos recursos do FGTS. Segundo ele, a atual remuneração do fundo está defasada, gerando distorções que precisam ser atacadas. "Mas ninguém no governo conversou sobre isso comigo até agora", concluiu.

No ano passado, a distribuição de resultados do FGTS de 2017 elevou a rentabilidade das contas do fundo de 3,8% ao ano (3%+ TR) para 5,59% ao ano