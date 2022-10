Rede 5G privativa promete acelerar tomada de decisões nas empresas

O 5G possibilita a conexão de milhões de dispositivos e é fundamental para maior automatização na produção e na operação da indústria. Com alta velocidade de transmissão e latência próxima de zero, a nova tecnologia também contribui para melhor captura, circulação e análise inteligente dos dados.

Implementar as redes de quinta geração é imprescindível atualmente para quem pretende fazer parte do conceito de indústria 4.0 e, assim, obter o máximo de desempenho em conectividade e mais liberdade de planejamento e expansão de seu negócio.

O diretor de Marketing B2B da Embratel, Alexandre Gomes, destaca alguns pontos altamente atraentes para o investimento em uma rede 5G privativa – ele estima que haja mercado para centenas de milhares delas no Brasil. “Sempre que falamos do 5G, falamos de indústria 4.0. A fábrica inteligente demanda muitos dispositivos na planta, muitos elementos conectados, capturando informação em tempo real o tempo todo como robôs”, explica.

Vantagens

Uma rede própria de baixa latência, indica Gomes, é a porta de entrada para trazer todo o poder de processamento dos dados para perto dos equipamentos. “Os data centers poderão estar dentro das indústrias – a chamada computação de borda, ou edge computing –, tornando as tomadas de decisão mais rápidas do que quando essas informações circulavam pela nuvem”, diz. “Imagine uma linha de produção de bebidas onde um dos equipamentos seja dotado de uma câmera. A câmera processa a imagem localmente e identifica uma garrafa quebrada, tirando-a dali na hora. Isso melhora a produtividade, otimiza a operação.”

A importância de um orquestrador como a Embratel para pensar uma rede 5G privativa é fundamental, afirma Gomes, para operações mais complexas como aproximar a capacidade computacional (o edge) e planejar o funcionamento de forma muito melhor do que usar 4G, Wi-Fi ou cabos.

Fatiamento ou rede própria

Muito se fala sobre a capacidade de fatiamento (slicing) do 5G, um campo que vai gerar muitas oportunidades para as operadoras de telecomunicações, que poderão oferecer, numa mesma rede, diferentes tipos de desempenho para diversos tipos de aplicação. Por que, então, faz sentido investir em uma rede privativa e não usar a mesma rede comercial, compartilhada com os demais consumidores, mesmo que seja em um desses slices próprios?

A resposta está na liberdade na configuração. Uma orquestradora como a Embratel pode direcionar antenas, rádios e core, de acordo com a necessidade de cada cliente. Também pode acompanhar a operação a distância, intervindo imediatamente, se necessário, em caso de problemas, além de configurar a rede de forma muito mais aderente a aplicações específicas.

Outros pontos importantes: os equipamentos são bastante reduzidos em tamanho e podem ser transportados e reconfigurados em poucas horas, se necessário. E fica muito mais fácil fazer manutenções preventivas ou mesmo acompanhar processos de negócio por meio de tecnologias como realidade aumentada, conectando funcionários a milhares de quilômetros de distância, com atraso zero, de forma separada das redes públicas.

Mercado

No Brasil, a implementação de uma rede 5G privativa depende da obtenção de uma outorga de frequência na Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O custo dela é de aproximadamente R$ 800 por 10 anos de uso. As frequências destinadas ao 5G privativo são de 3,6 GHz a 3,7 GHz, acima do 5G comercial, de 3,5 GHz.

Rodrigo Dienstmann, presidente da Ericsson para o Cone Sul da América Latina, destaca que já há um movimento na indústria de fabricantes de dispositivos como sensores, atuadores e robôs em busca de equipamentos compatíveis com as frequências industriais do 5G, o que certamente será um impulsionador das redes privativas.

Já Felipe Rios Garcia, diretor de Marketing da Nokia do Brasil, destaca que o 5G veio para “conectar coisas”. “Quando pensamos num chão de fábrica que terá cada vez mais esses devices, uma rede cabeada ou Wi-Fi não dão conta quando se necessita de precisão e latência, como no caso de robôs circulando transportando peças.”

É o caso, por exemplo, de uma rede 5G privativa implementada pela Embratel e Ericsson na fábrica da Nestlé, em Caçapava (SP), uma das primeiras do Brasil – a primeira da América Latina totalmente “on premises”, ou seja, separada da rede pública, em funcionamento há cerca de um mês. O uso de computação de borda garante resposta instantânea de máquinas e robôs e a segurança total das informações.