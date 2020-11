Rede d'Or fará IPO que pode movimentar até R$ 12,65 bilhões

A Rede D'Or anunciou uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que deve movimentar até R$ 12,65 bilhões, considerando o teto da faixa de preço indicativa, de R$ 64,35 por ação e o montante a ser emitido em ações na oferta e os lotes adicional e suplementar. O piso da faixa de preço indicativa foi estabelecido em R$ 48,91. A previsão é que a rede chega à Bolsa em dezembro.

A oferta da Rede D’Or caminha para ser a maior oferta desde o IPO de BB Seguridade, em 2013, que movimentou R$ 11,4 bilhões, e ainda concorrer com o maior IPO da Bolsa brasileira, do Santander Brasil, que movimentou R$ 13,2 bilhões em 2009.

O prospecto informa que a oferta é composta por 145.677.487 ações ordinárias, que serão colocadas em oferta primária, ou seja, recursos que vão para o caixa da empresa, somando R$ 8,249 bilhões. Uma oferta secundária de até 50.987.120 ações deve ocorrer para acionistas que queiram vender sua participação, o que ocorrerá exclusivamente na eventual colocação das ações adicionais e por meio das ações do lote suplementar.

A oferta no Brasil é coordenada pelo Bank America Merrill Lynch, Banco BTG Pactual, Banco JP Morgan, Bradesco BBI, da XP Investimentos, BB - Banco de Investimento (BBI), Citigroup Global Markets Brasil, Credit Suisse, Safra e Santander. Simultaneamente à oferta serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelas franquias no exterior dos mesmos bancos.

Sem considerar os lotes adicional e suplementar e deduzido de custos, a Rede D’Or calcula levantar R$ 8,04 bilhões no IPO e pretende utilizar R$ 4 bilhões para a construção de novos hospitais e na expansão de unidades existentes. O restante deve ser usado para continuar adquirindo novos ativos, o que inclui hospitais, clínicas oncológicas e corretoras de seguros de saúde.