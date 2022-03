Redução de IPI não deve derrubar preços dos carros neste momento, diz presidente da Stellantis

O conflito entre Rússia e Ucrânia vai impulsionar ainda mais a alta inflacionária, que já vinha em ritmo acelerado no Brasil. Com isso, a aplaudida redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não deve resultar, neste primeiro momento, em redução de preços dos automóveis, mas vai colaborar para que não aumente tanto.

A explicação de Antonio Filosa, presidente na América do Sul da Stellantis (reúne as marca Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e RAM), é de que preços de commodities vão continuar subindo, assim como custos com logística e matérias-primas, devido, por exemplo, à suspensão de rotas de voos na região de guerra e dificuldade de abastecimento de alguns componentes.

“O corte pode não chegar efetivamente aos preços, mas vai ajudar a não aumentar ou aumentar menos”, ou seja, será uma compensação da alta inflacionária, diz o executivo. A Fiat, segundo ele, já não reajustou preços neste mês, como fizeram algumas concorrentes.

Em conversa com jornalistas na manhã desta sexta-feira, 4, Filosa afirma que o conflito deixou a equação de mercado ainda mais complexa pois, “neste momento não falta cliente, há filas de espera por alguns modelos, mas falta para nós e para alguns competidores produção porque as cadeias de fornecimento ainda não se regularizaram, falta de componentes.”

Para ele, com a expectativa de que o combate no leste europeu termine em breve e a situação de abastecimento melhore, será possível, mais à frente, repassar efetivamente o corte do IPI para os preços. “O importante é que a redução do IPI gera competitividade que, num primeiro momento gera um alívio nos custos que será repassado mais à frente”.

Carro híbrido a etanol a caminho

O presidente da Stellntis, grupo de que detém cerca de 40% das vendas de veículos no Brasil, vai lançar 23 novos modelos na região entre este ano e 2025, sete deles elétricos ou híbridos. Um deles deve ser um modelo híbrido a etanol, que está sendo desenvolvido pela engenharia brasileira da marca. Outro pode ser uma picape RAM nacional. Hoje, os produtos da marca são todos importados.

Além disso, o grupo promete 28 reestilização de carros atualmente em linha. Os projetos estão incluídos no plano de investimento de R$ 16 bilhões na região até 2024.