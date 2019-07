Reforma da Previdência continua no radar do mercado enquanto deputados votam destaques ao texto

O mercado financeiro continua acompanhando nesta quinta-feira, 11, a tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Depois da aprovação do texto em primeiro turno, na noite de quarta, com 379 votos, nesta manhã os deputados vão discutir os destaques à proposta.

Há 18 destaques para serem apreciados e o temor é de que alguns pontos da reforma sofram desidratação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avalia que o fim da votação em segundo turno pode acontecer nesta sexta-feira ou até mesmo no sábado pela manhã. Para líderes, no entanto, a conclusão da votação da reforma da Previdência não está mais garantida nesta semana.

Em vez de comemorar o resultado da aprovação do texto-base da reforma, a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), admitiu que a base terá de ser reorganizada para garantir vitórias também nas votações dos destaques.

Várias alterações já acordadas ainda podem ser revistas, como o tempo de contribuição de mulheres e regras de aposentadoria para policiais.

A expectativa de aprovação do texto-base ontem empolgou os mercados: o Ibovespa renovou recorde, fechando acima dos 105 mil pontos, o dólar à vista caiu para o nível de R$ 3,75 e importantes fundos de índices (ETFs, na sigla em inglês) do Brasil no exterior também subiram e seguem valorizados na manhã desta quinta.

O principal ETF brasileiro negociado na Bolsa de Tóquio, o Next Funds Ibovespa Linked ETF, fechou com ganho de 0,90% nesta quinta e, na Europa, os ETFs sobem mais de 1% no mercado alemão nesta manhã.

A expectativa de analistas do mercado é que, após a aprovação da reforma, o governo anuncie medidas para destravar a economia e o Copom inicie um novo ciclo de corte de juros - a Selic está em seu nível mais baixo, em 6,50% ao ano, e já há projeções de que pode chegar a 5,50% ao ano ainda em 2019.

Os investidores devem monitorar ainda os resultdos do varejo brasileiro em maio, que serão divulgados nesta manhã e podem reforçar o quadro anêmico da atividade, realimentando as estimativas de queda da taxa Selic no fim deste mês.

No exterior, o tom é positivo nas Bolsas europeias e futuros de Nova York, à medida que os agentes continuam repercutindo a fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que sinalizou, em depoimento na Câmara dos Representantes do país, que um corte nas taxas de juros deve ser feito ainda no fim deste mês.

