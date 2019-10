Reforma da Previdência em 15 passos: entenda a tramitação até o momento e o que ainda deve acontecer

O Plenário do Senado Federal aprovou em primeiro turno na última terça-feira, 01, o texto base e os destaques da reforma da Previdência proposta pelo governo de Jair Bolsonaro.

O governo sofreu importantes derrotas desde o início da apreciação na Câmara dos Deputados. O mais recente deles, nesta terça-feira, foi a nova regra do abono salarial. Atualmente, o abono do PIS/Pasep é pago anualmente para empregados públicos e trabalhadores da iniciativa privada que recebem até dois salários mínimos.

A proposta do ministro da Economia Paulo Guedes era de reduzir a remuneração máxima para até um salário mínimo, o que excluiria mais de 12 milhões de trabalhadores do benefício e traria uma economia de pelo menos R$ 76,4 bilhões em até dez anos. Após a rejeição da mudança no abono, o ministro afirmou que os valores perdidos serão recompensados na proposta do pacto federativo. Após a derrota, há perspectiva de recuo por parte do governo.

O líder do governo no Senado, senador Major Olímpio (PSL-SP), propõe adiar a votação em segundo turno para que a base tenha tempo de se articular melhor com os parlamentares. Essa também foi a sugestão do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Tramitação da reforma da Previdência

Confira a tramitação da reforma da Previdência até o momento e o que ainda falta para a aprovação do texto: